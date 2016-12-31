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Лучшие фотографии 2016 года (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7781/88_main.1483205883.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7781/88_tn.1483205883.jpg Мир 2016 год стал годом резких перемен и постоянно нарастающей нестабильности в мире

Лучшие фотографии 2016 года (фото)

Сегодня, 19:06

2016 год стал годом резких перемен и постоянно нарастающей нестабильности в мире

  • 4 октября, 2016 год. Раз в два года в испанский город Таррагона прибывают люди со всего мира на фестиваль «Кастельер» — или соревнования по построению «человеческих замков». Эта традиция зародилась в Каталонии в XVIII веке, а два года назад была включена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Фото: AFP
  • 24 ноября, 2016 года. В сирийском Алеппо после бамбордировки спасли маленького мальчика. Фото: AFP
  • 16 ноября, 2016 года. В Бразилии полсотни протестующих прорвались к зданию парламента . Люди недовольны планами руководства страны по сокращению расходов бюджета. Фото: AFP
  • 10 ноября, 2016 года. Мало кто ожидал, что иракские войска продвинутся вперед так далеко и так быстро. И вот долгожданный момент: силы коалиции входят в Мосул. Наступающую армию встречают местные жители, у которых нет ничего, чтобы защитить себя. Фото: AFP
  • 19 октября, 2016 года. Мужчина стоит перед огнем из масла, которое было подожжено примерно в 60 км к югу от Мосула в ходе операции иракских сил против Исламского государства. Фото: AFP
  • 14 октября, 2016 года. В Таиланде на 89-м году жизни в больнице Сирират в Бангкоке скончался король Пхумипон Адульядет. Причина его смерти не уточняется. В последние несколько лет монарх большую часть времени проводил в больнице. Фото: AFP
  • 7 октября, 2016 года. Для Центральноамериканской страны Гаити ураган "Мэттью" стал самой настоящей гуманитарной трагедией. Жертвами стихии стали 1000 человек. Фото: AFP
  • 15 сентября, 2016 года. Противники трудовой реформы вышли на акцию протеста во французской столице; демонстрация вскоре переросла в столкновения с полицией. Стражи порядка применили слезоточивый газ, 12 человек пострадали. Фото: AFP
  • 15 августа, 2016 года. Италию потрясла трагедия, унесшая почти триста жизней. Разрушительное землетрясение в ночь на 24 августа превратило в руины сразу несколько исторических городов в центральной части страны — Аматриче, Аккумоли и Асколи-Пичено. Пострадали от удара стихии более полумиллиона человек. Фото: AFP
  • 17 июля, 2016 года. В Турции произошла попытка государственного переворота. Около 90 человек погибли, еще 1154 человека, среди которых военные и гражданские – ранены. Фото: AFP
  • 11 декабря, 2016 года. В районе Аббасия (Египет) у стен церкви прогремел мощный взрыв. Около 30 человек погибли. Бомбу в храм принесла женщина. Фото: AFP
  • 26 сентября, 2016 года. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос получил Нобелевскую премию мира. Как говорится в решении комитета, президент Сантос инициировал переговоры, которые завершились мирным соглашением между правительством Колумбии и партизанами ФАРК, а также последовательно развивал мирный процесс. Фото: AFP
  • 13 июля, 2016 года. Дэвид Кэмерон покинул британский кабинет министров. Решение об отставке он приняли лично после того, как британцы проголосовали за выход страны из состава ЕС. Фото: AFP
  • 19 июня, 2016 года. 12-летний кот по кличке Чикино из Рио-де-Жанейро считается местной знаменитостью не просто так: всю жизнь он катается на настоящем "Харлее". Его уже прозвали "бразильским Гарфилдом" за внешнюю схожесть со знаменитым котом из комиксов. Хозяин Александр Гуларт берет кота с собой повсюду - в магазин, кафе и даже церковь. Фото: AFP
  • 12 мая, 2016 года. Голливудская актриса Джулия Робертс прошла босиком по красной дорожке кинофестиваля в Каннах. Она появилась на смотре в сопровождении Джорджа Клуни, чтобы представить фильм «Финансовый монстр» со своим участием. Фото: AFP
  • 9 мая 2016 года. На север штата Оклахома обрушилось сразу несколько разрушительных торнадо, в результате которых погибло по меньшей мере семь человек. Фото: AFP
  • 12 декабря, 2016 года. День рождения Пророка Мухаммеда отмечается по всей Индии традиционным празднованием с религиозным пылом. Фото: AFP
  • 11 декабря, 2016 года. В Бразилии прошел традиционный гей-парад. Фото: AFP
  • 10 декабря, 2016 года. В Южной Корее не утихают протесты против действующего президента страны Пак Кын Хе, хотя парламент уже проголосовал за ее импичмент. На улицы Сеула вышли 200 тысяч человек - требовали немедленной отставки главы государства. Ее судьбу теперь должен решить Конституционный суд. Организаторы выступили с призывом к судьям принять сознательное решение. Фото: AFP
  • 7 декабря, 2016 года. В Индонезии в районе Пидиджая в западной провинции Аче произошло землетрясение магнитудой 6,4. Погибли 18 человек. Фото: AFP
  • 6 lдекабря, 2016 года. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в девятый раз стала председателем партии Христианско-демократический союз (ХДС). За ее кандидатуру проголосовали 89,5% делегатов партийного съезда в городе Эссене. Фото: AFP
  • 4 декабря, 2016 года. Тореадор из Перу укрощает быка на арене в Лиме. Фото: AFP
  • 14 декабря, 2016 года. Суперлуние года стало последним в году. Наблюдать за полной луной, еще и больших размеров, вышли в ночи немало людей. Фото: AFP
  • 29 января 2016 года. Маленький фанат и Лионель Месси. Пятилетний Муртаза Ахмади живет в афганской провинции Газни. Фото: AFP
  • 14 марта 2016 года. Северное сияние на пляже Унстад на Лофотенских островах. Это пляж за полярным кругом – одно из самых популярных мест для экстремального серфинга. Фото: AFP
  • 14 февраля 2016 года. Волны у маяка Ньюхейвен. Сильный шторм с ливнями обрушился на южное побережье Англии. Скорость ветра достигала 155 км\час. Фото: AFP
  • 14 марта 2016 года. Сотрудник частной охранной фирмы помогает женщине, которая получила ранения при взрыве на станции метро «Малбек» в Брюсселе. Теракты в бельгийской столице унесли жизни 34 человек, более 200 человек ранены. Фото: AFP
  • 14 июля 2016 года. Самолет на солнечных батареях Solar Impulse над пирамидами в Гизе, Египет. Фото: AFP
  • 9 ноября, 2016 года. Хиллари Клинтон вышла к своим сторонникам после поражения на выборах в США. Победу одержал миллиардер Дональд Трамп. Фото: AFP
  • 9 июля 2016 года. Тысячи обнаженных и раскрашенных синей краской жителей английского приморского города Халл приняли участие в перформансе известного американского фотографа Спенсера Туника "Море Халла". Фото: AFP
  • 18 декабря 2016 года. В конкурсе "Мисс мира - 2016" победила 19-летняя представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле. Фото: AFP
  • 21 ноября 2016 года. В Киеве отметили День достоинства и свободы, третью годовщину Евромайдана. Фото: AFP
  • 20 декабря 2016 года. Серфер поймал волну-монстра у побережья поселка Назаре, в Португалии. Фото: AFP
  • 19 декабря 2016 года. Сильные ливни привели к наводнениям на юго-востоке Испании. В провинции Аликанте вышла из берегов река Сегура. Фото: AFP
  • 16 декабря 2016 года. В Македонии женщины вышли на митинг против насилия. Фото: AFP
  • 25 декабря 2016 года. Британский певец Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни в своем доме. Причиной смерти могла стала сердечная недостаточность. Фото: AFP

Традиционно в конце года фотоагентства выбирают лучшие фотографии. Это могут быть как просто красивые и интересные кадры, так и снимки, на которых запечатлены важные события, изменившие мир.

Сегодня.ua представляет подборку лучших фотографий уходящего года.
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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