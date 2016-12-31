Лучшие фотографии 2016 года (фото)

2016 год стал годом резких перемен и постоянно нарастающей нестабильности в мире

Традиционно в конце года фотоагентства выбирают лучшие фотографии. Это могут быть как просто красивые и интересные кадры, так и снимки, на которых запечатлены важные события, изменившие мир.

Сегодня.ua представляет подборку лучших фотографий уходящего года.