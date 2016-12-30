Фотоальбом-2016: самые яркие моменты мира спорта в уходящем году (фото)

"Старушка" с ракеткой, прощание с Мамбой за $55 000, вечный рекорд Летающей рыбы, "пятерка" от Короля лыжни, а футболу – Болт

Три "золота" и новая карьера ямайской Молнии

ОИ в Рио запомнились не только обвалившейся велодорожкой, грабежом спортсменов и зеленой водой в бассейне. Очередной мастер-класс дал спринтер Усейн Болт, которого после травмы в 2015-м пытались списать. Ямаец взял три "золота", успевая на бегу рассматривать соперников. Летом 9-кратный чемпион ОИ начнет тренировки с "Боруссией" Д.

№1 "старушка", дебют Британии

В июле Серена Уильямс выиграла Уимблдон, одолев в финале немку Ангелик Кербер и догнала рекордсменку Штеффи Граф по "Шлемам" (22), но год №1 в мире закончила Кербер, в 28 лет став самой возрастной первой ракеткой. А Энди Маррей, скинувший с трона Джоковича, вообще первый британец во главе рейтинга! После победы и на Итоговом, дома он стал спортсменом года. Жена Ким голосовала за другого, рискуя остаться без подарка на Рождество.

Свадьбы года: на разных полюсах

Тихо и скромно соединили судьбы самый титулованный зимник, биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален и белорусская прима Дарья Домрачева. А вот свадьба экс-первой ракетки мира Аны Иванович и чемпиона мира и Европы по футболу Бастиана Швайнштайгера в Венеции была достойна монархов!

Формула-1: новый король родился и тут же ушел

Несмотря на тотальное превосходство "Мерседеса" на трассах Ф-1, сезон получился красочным из-за ожесточенной и даже грязноватой борьбы пилотов немецкой конюшни Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга. Первый титул таки вырвал Нико, повторив успех своего отца Кеке, чемпиона Ф-1 1982-го, и неожиданно завершил карьеру.

Пенсия Черной Мамбы и паркет за $179 000

В 37 лет таки завершил карьеру 5-кратный чемпион НБА в составе "Лейкерс", олимпийский чемпион и "один из великих", по словам Джека Николсона, Коби Брайант. В апреле в прощальной игре с "Ютой" (101:96) Черная Мамба набрал 60 очков и сказал, что уходит с миром. Два места на матч купили за $55 000, а фрагмент паркета продали за $179 000!

Летающая рыба Фелпс: рекорд и папа Бумера

Трудно представить, сколько простоит рекорд пловца-американца Майкла Фелпса – 23 "золотые" медали?! При этом пять 31-летняя Летающая рыба "подцепила" летом в Рио. Также в этом году у Майкла родился сын Бумер, и он женился на "Мисс Калифорния-2010" Николь Джонсон.

Мальчику в пакете – "С любовью, Лео"

Всех тронуло фото 5-летнего афганца Муртаза Ахмади, фаната аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Из-за бедности старший брат сделал для него футболку из бело-голубого пакета. Месси передал фану мяч и два комплекта формы с надписью: "С большой любовью, Лео".

Летящий Фуркад: добился признания короля

"Кто остановит Мартена Фуркада?" – задается вопросом биатлонный мир. В 2016-м француз взял 4 "золота" ЧМ и пятый Большой глобус Кубка мира. Летом норвежцы переманили его тренера по стрельбе, но их это не спасло. Мартен, перемахнув через сотню подиумов, редко мажет, а по трассе летит, успевая давать пять зрителям. "Сейчас Фуркад непобедим", – признает Король биатлона Бьорндален.

Потеря Али. "Бог пришел за своим чемпионом"

В 2016-м мир лишился легенды бокса – Мохаммеда Али. Супертяж 32 года боролся с болезнью Паркинсона, и на 75-м году жизни она таки отправила его в нокаут. "Бог пришел за своим чемпионом", – подытожил Майк Тайсон. В профи Али провел 61 бой, выиграв 56 из них. В 1999 году его назвали "Спортсменом века".

Финал Евро-2016: травма, слезы, бабочки...

Плачущий от боли и досады Криштиану, на лицо которого садились бабочки, растерянность его партнеров. Эпизод с травмой Роналду в финале Евро-2016 запомнили все. Казалось, Португалия не выстоит против Франции без голеадора "Реала", но она вырвала победу за счет гола Эдера и взяла первое "золото" ЧЕ. А Роналду заслужил 4-й "Золотой мяч".

Двойной траур Аргентины

Пока Португалия прогрызала себе дорогу к финалу Евро, к победе на Копа Америка вел Аргентину Лионель Месси. Титул со сборной мог позволить ему конкурировать с Роналду в борьбе за "Золотой мяч". Но в финале "альби-селесте" проиграли по пенальти Чили, а не реализовавший 11-метровый Месси в сердцах завил, что уходит из сборной. Новость ввергла Аргентину в шок. И в стране, и за ее пределами началась кампания по возвращению форварда "Барселоны" в нацдружину. И Лео уговорили.

Допинг: мельдоний-ловушка и наказание России

В 2016-м только на запрещенном с 1 января мельдонии в мире погорело до двух сотен спортсменов, в том числе экс-первая ракетка Мария Шарапова. После расследования и заявления ВАДА, что в России годами скрывали прием допинга ее спортсменами, а на ОИ-2014 в Сочи подтасовывали пробы, без Игр в Рио остались российские легкоатлеты и паралимпийцы. В 2017-м Россия лишилась ЧМ по бобслею и скелетону, этапов Кубка мира по биатлону, лыжным гонкам и конькобежному спорту.