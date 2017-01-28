Франция и Германия обеспокоены скандальным указом Трампа

Сегодня, 21:26

Эро отметил, что пригласит будущего американского коллегу Рекса Тиллерсона в Париж, чтобы он объяснил Европе свои интересы

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Новые иммиграционные ограничения, введенные президентом США Дональдом Трампом, вызывают беспокойство у союзников США.

Как передает ЛIГАБiзнесIнформ, выступая на совместной пресс-конференции в Париже со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро сказал, что многие из решений Трампа вызывают беспокойство у союзников США, в том числе новые иммиграционные ограничения.

Эро отметил, что в ближайшее время пригласит своего будущего американского коллегу Рекса Тиллерсона в Париж, чтобы он объяснил Европе свои интересы, ценности и видение мира.

"Принимать беженцев, бегущих от войны и угнетения, является частью нашего долга", – сказал Эро.

"Соединенные Штаты являются страной, где христианские традиции имеют важное значение. Любить ближнего является одной из основных христианских ценностей, что включает в себя и оказание помощи людям", – сказал Габриэль.

В пятницу Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию из мусульманских стран. Возмущение этим указом уже выразил основатель Facebook Марк Цукерберг. Интернет-компания Google призвала своих сотрудников, которые находятся за пределами США, вернуться в страну как можно скорее из-за этого указа.
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