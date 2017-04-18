Франция неожиданно отменила заседание по военному сотрудничеству с Украиной – Сгурец

Франция по неизвестной причине отменила заседание Комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) с Украиной. Об этом рассказал военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Сгурец.

Он отметил, что Комиссия должна была заседать 18-21 апреля, но напомнил, что заседание могли отменить в связи с президентскими выборами накануне.

По его словам, Украина и Франция рассматривают вопрос создания корвета в интересах ВМС Украины с привлечением для этого ряда ведущих европейских и французских компаний, а также модернизацию вертолетов Ми-24. Также стороны намерены заняться вопросом переоснащения украинской армии новыми системами связи.

"Известно, что комиссии по ВТС планируются за год. Это является чрезвычайно важным мероприятием для реализации существующих и перспективных двусторонних проектов, касающихся военно-промышленного и оружейного сотрудничества. Ведь ВТС – это политика, деньги, безопасность и доверие. Все сразу и за одним столом. Когда все это есть, то и время президентских выборов не становится неожиданностью. Отмена мероприятия – это серьезный сигнал для Киева со стороны французского оборонно-промышленного лобби, тех компаний, которые намеревались сотрудничать с Украиной и оказать поддержку нашей стране в условиях агрессии со стороны России. Сейчас уже есть достаточно примеров для того, что двустороннее сотрудничество поставлено в режим паузы. И это не по нашей вине. Так мне объяснили ситуацию французские представители", – рассказал военный эксперт.