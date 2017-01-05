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Французская полиция арестовала бывшего ​премьер-министра Косово http://www.segodnya.ua/img/article/7856/68_main.1483577936.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/68_tn.1483577936.jpg Мир Экс-премьер Косово был задержан в аэропорту

Французская полиция арестовала бывшего ​премьер-министра Косово

Сегодня, 02:58

Экс-премьер Косово был задержан в аэропорту

Экс-премьер Косово был задержан в аэропорту, фото НТВ
Экс-премьер Косово был задержан в аэропорту, фото НТВ

Французская полиция арестовала бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная, фигуранта судебного процесса в Гаагском трибунале. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Франции и МИД Косово, передает телеканал "112 Украина".

По данным агентства, бывший премьер-министр был задержан в аэропорту Базель-Мюлуз на востоке Франции на основании ордена на арест, выданного Сербией в 2004 году.

МИД Косово заявил агентству, что делает все возможное, чтобы добиться освобождения Харадиная.

Во время войны 1998-1999 гг. Рамуш Харадинай был одним из лидеров Армии освобождения Косово, которая воевала с югославскими силами, чтобы добиться независимости.

В 2007 году он предстал перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. Он обвинялся в организации убийств, изнасилований и издевательств над сербским населением края. Однако в 2008 году был оправдан по всем 37 пунктам обвинения. Позже прокуратура обжаловала этот решение Гааги, и в 2010 году трибунал отменил оправдательный приговор. В 2012 году Харадинай вновь был оправдан.
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