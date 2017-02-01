Французские "Республиканцы" готовят резервного кандидата для президентской гонки – СМИ

Вокруг одного из лидеров президентской гонки во Франции разгорается скандал и он может отказаться от дальнейшего участия в выборах

Во французской правоцентристской политической партии "Республиканцы", возможно, обдумывают план по замене своего кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, если ему будет предъявлено обвинение по делу о "фиктивной работе" его жены и сыновей.

Об этом сообщают BFMTV и агентство Reuters.

По информации BFMTV, руководитель отдела внутренней политики французского журнала l'Obs Кароль Барджон уверяет, что "Республиканцы" готовят секретный "план Б" на случай, если Фийон вынужден будет сняться с президентской гонки.

Она считает, что председатель Союза за французскую демократию Франсуа Байру (пока неизвестно, будет ли он баллотироваться в президенты) может получить выгоду благодаря "новым возможностям, которые открываются".

"Учитывая то, как идут дела, я думаю, что нам следует перейти на запасной вариант", – заявил агентству Reuters на условиях анонимности один из депутатов из партии Фийона.

"План "Б". Многие уже думают и работают над ним, но открыто о нем никто не говорит", – заявил агентству еще один депутат от "Республиканцев".

Как известно, во Франции вспыхнула общественная полемика, когда газета Le Canard Enchaîné опубликовала журналистское расследование, в котором утверждала, что Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника при Франсуа Фийоне в Национальном собрании и получала положенное жалованье, но при этом "не выполняла никаких конкретных обязанностей". Ей были выплачены 500 тыс. евро.

Скандал принял весьма серьезный оборот. Местные СМИ окрестили дело "Пенелопагейт", поскольку оно рискует оказать влияние на исход предвыборной кампании Фийона, долгое время считавшегося бесспорным фаворитом.

Уже через несколько часов после появления публикации французская прокуратура начала предварительное расследование, чтобы выяснить обстоятельства хищения государственных средств методом создания фиктивного рабочего места.

Франсуа Фийон уже заявил, что снимется с выборов, если сам станет фигурантом расследования, открытого против его супруги.

Как известно, данные опроса центров Kantar-Sofres-Onepoint для изданий Le Figaro, RTL и LCI свидетельствуют, что лидерство в первом туре выборов удерживает глава ультраправых Марин Ле Пен – за нее готовы проголосовать 25% избирателей. Второе место с 22% предсказывают кандидату правых Франсуа Фийону. Третье место с результатом 21% – у бывшего министра экономики Эммануэля Макрона.

В то же время во втором туре Ле Пен проигрывает и Фийону, и Макрону. В частности, если ее соперником будет бывший премьер, то лидер ультраправых может претендовать на 40 %, а Фийон – на 60%.

В паре же Ле Пен – Макрон, последний побеждает с 65% против 35%. Также Макрон может победить, если его соперником во втором туре будет Фийон с результатом 58% против 42%.