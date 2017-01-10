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Французский биатлонист назвал российского "мошенником" http://www.segodnya.ua/img/article/7867/11_main.1484032200.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/11_tn.1484032200.jpg Мир Аристид Бег обвинил Александра Логинова в употреблении допинга

Французский биатлонист назвал российского "мошенником"

Сегодня, 09:09

Аристид Бег обвинил Александра Логинова в употреблении допинга

Аристид Бегю. Фото Twitter
Аристид Бегю. Фото Twitter

Французский биатлонист Аристид Бегю после этапа Кубка IBU в итальянском Мартелле назвал мошенником россиянина Александра Логинова, отбывшего двухлетнюю дисквалификацию после положительной допинг-пробы.

"Проиграть сильнейшему – да! Мошеннику – нет! Эритропоэтину – стоп, мы хотим чистого спорта", – написал спортсмен в своем микроблоге в Twitter в ответ на поздравления с успешными гонками от Мартена Фуркада.

Логинов выиграл спринт и пасьют в Италии, Бегю занял в этих гонках соответственно восьмое и шестое места.

Российские болельщики уже отметились в Twitter спортсмена. Вот некоторые из комментариев:

Хоть кто то в мире теперь знает, кто такой Аристид Бегу! Позорник!

Ты слабак! Ты просто истеричка!

Ты слабак. Умей признавать поражение!

Вы мошенник, кричал Наполеон Кутузову, убегая из Москвы )

Фу днище, обосрался в честной борьбе. Надеюсь Логинов вставит тебе лыжи в рот
допинг, биатлонист

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Источники:

Сегодня|Спорт, Twitter

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