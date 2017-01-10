Французский биатлонист назвал российского "мошенником"
Аристид Бег обвинил Александра Логинова в употреблении допинга
Французский биатлонист Аристид Бегю после этапа Кубка IBU в итальянском Мартелле назвал мошенником россиянина Александра Логинова, отбывшего двухлетнюю дисквалификацию после положительной допинг-пробы.
"Проиграть сильнейшему – да! Мошеннику – нет! Эритропоэтину – стоп, мы хотим чистого спорта", – написал спортсмен в своем микроблоге в Twitter в ответ на поздравления с успешными гонками от Мартена Фуркада.
Логинов выиграл спринт и пасьют в Италии, Бегю занял в этих гонках соответственно восьмое и шестое места.
@martinfkde @EmilienJck @IBU_CUP @IBU_WC @IBU_Junior— Aristide Bègue (@Aribeguu) 9 січня 2017 р.
Se faire battre par meilleur, OUI!
Par un tricheur, NON!
EPO = #OnVeutUnSportPropre
Российские болельщики уже отметились в Twitter спортсмена. Вот некоторые из комментариев:
Хоть кто то в мире теперь знает, кто такой Аристид Бегу! Позорник!
Ты слабак! Ты просто истеричка!
Ты слабак. Умей признавать поражение!
Вы мошенник, кричал Наполеон Кутузову, убегая из Москвы )
Фу днище, обосрался в честной борьбе. Надеюсь Логинов вставит тебе лыжи в рот
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