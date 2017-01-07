Французы выиграли Кубок Хопмана по теннису

Французские теннисисты Гаске и Младенович стали победителями Кубка Хопмана, обыграв в финале американцев

Французские теннисисты Ришар Гаске и Кристина Младенович переиграли сборную США и стали победителями Кубка Хопмана, который завершился в австралийском Перте.

Гаске в одиночной встрече обыграл Джека Сока со счетом 6:3, 5:7, 7:6, но после Младенович уступила Коко Вандевеге – 4:6, 5:7. Победитель турнира определялся в смешанной парной встрече, в которой сильнее оказались французы – 4:1, 4:3.

Сборная Франции ранее становилась победительницей Кубка Хопмана в 2014 году. Тогда за команду выступали Жо-Вильфрид Цонга и Ализе Корне.