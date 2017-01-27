Freedom House обратилась к РФ из-за задержаний в Крыму

Оккупанты превратили полуостров в бесправную территорию, где регулярно нарушаются права человека, говорится в заявлении

В международной организации Freedom House призвали Россию освободить задержанных в оккупированном Крыму адвоката Эмиля Курбединова, а также крымскотатарского активиста Сейрана Салиева. Об этом говориться в заявлении организации.

В заявлении указывается, что оккупанты превратили полуостров в бесправную территорию, где регулярно нарушаются права человека.

"Россия должна освободить Курбединова и Салиева и начать соблюдать нормы международного права в отношении оккупированных территорий. Постоянные нарушения российскими силами основных правовых принципов превратили Крым в территорию, где базовые права человека больше не соблюдаются и где осталось мало надежды на правовое решение проблем с силами безопасности", – сказал вице-президент Freedom House по международным программам Роберт Герман.

Напомним, 25 января в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали адвоката Николая Полозова и отвезли на допрос по делу заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Спустя несколько часов его отпустили.

На следующий день, 26 января, сотрудники ФСБ задержали адвоката Эмиля Курбединова, у которого также провели дома обыск. Соратники адвоката говорят, что оккупанты хотят предъявить ему обвинение в экстремизме.

Также пострадал от действий оккупантов и еще один крымский татарин Сейран Салиев, которому дали 12 суток ареста. "Суд" обвинил его в "распространении экстремистских материалов".