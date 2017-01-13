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Freedom House сделали заявление по запрету телеканала "Дождь" в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7879/36_main.1484304371.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/36_tn.1484304371.jpg Мир Запрет транслировать телеканал в Украине является цензурой, которая подрывает свободу прессы в стране, считают в организации

Freedom House сделали заявление по запрету телеканала "Дождь" в Украине

Сегодня, 12:46

Запрет транслировать телеканал в Украине является цензурой, которая подрывает свободу прессы в стране, считают в организации

В Украине запретили российский телеканал &quot;Дождь&quot;. Фото: ТАСС
В Украине запретили российский телеканал "Дождь". Фото: ТАСС

Запретив российский телеканал "Дождь", украинцев лишили доступа к независимому освещению событий в России, ограничив выбор точек зрения. Такое мнение высказал вице-президент Freedom House по международным программам Роберт Герман, сообщает пресс-служба организации.

По его мнению, запрет транслировать телеканал в Украине является цензурой, которая подрывает свободу прессы в стране.

"Запрет властью трансляции телеканала "Дождь" – цензура, ограничивающая доступ украинцев к выбору точек зрения", – сказал Герман.

Он отметил, что в связи с российской агрессией важно, чтобы "украинцы имели доступ к независимому освещению событий в России".

Напомним, 12 января Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

В свою очередь генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сожалеет в связи с решением Нацсовета по телевидению и радиовещанию о запрете вещания. Она отметила: телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России.

В МИД РФ отреагировали на запрет вещания телеканала в Украине. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, Москва надеется, что "Дождь все же не отключат в Украине, однако в противном случае немедленно сообщит об этом ОБСЕ.

Как сообщалось, в декабре 2014 года Нацсовет признал российский телеканал "Дождь" соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины.

Нацсовет по телерадиовещанию из-за нарушения украинского законодательства в сферах национальной безопасности и рекламной деятельности в настоящее время запретил трансляцию около тридцати пяти российских телеканалов.
россия, дождь, запрет, телеканал, Freedom House

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Источник:

"Сегодня"

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