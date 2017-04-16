Фрегат британских ВМС сопроводит российские корабли через Ла-Манш

Сегодня, 01:14

Российские корабли были обнаружены утром 14 апреля, когда они плыли в Северном море к проливу Па-де-Кале

Российские корабли были обнаружены утром 14 апреля. Фото: gov.uk
Российские корабли были обнаружены утром 14 апреля. Фото: gov.uk

Корабль Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Sutherland будет сопровождать два российских военных корабля через Ла-Манш. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте британского Минобороны, передает "Гордон". Мимо берегов Великобритании должны пройти российские корабли "Сообразительный" и "Бойкий", а также корабли сопровождения – танкер и буксир.

Сообщается, что российские корабли были обнаружены утром 14 апреля, когда они плыли в Северном море в пролив Па-де-Кале. "Фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Sutherland сегодня сопутствует два российских военных корабля, которые, как ожидается, проплывут сегодня вечером через Ла-Манш", – говорится в сообщении.

"HMS Sutherland будет тщательно отслеживать эти российские корабли, по мере их прохождения вблизи британских вод. Королевский флот поддерживает бдительность и всегда готов обеспечить безопасность Великобритании", – заявил министр обороны страны Майкл Фэллон.

Напомним, в январе прошлого года, британские военные самолеты и боевые корабли, в составе с одним из лучших фрегатов в мире, сопровождали в проливе Ла-Манш тяжелый авианесущий крейсер ВМФ РФ "Адмирал Кузнецов" , который возвращался из зоны конфликта в Сирии.
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