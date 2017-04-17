ФСБ РФ показала видео задержания организатора взрыва в Петербурге

Во время обыска у мужчины нашли пистолет с боевыми патронами

Федеральная служба безопасности России передала СМИ видео задержания предполагаемого организатора кровавого теракта в петербургском метро. Об этом сообщает РБК.

На видеозапись попал момент, когда люди с нашивками "ФСБ" на куртках выбегают из автомобиля и бегут за мужчиной по дорожке между кустами. На следующих кадрах виден лежащий на земле мужчина. На вопрос из-за кадра "Фамилия, имя?" мужчина отвечает: "Азимов, Аброр". После этого его спрашивают: "За что задержаны, догадываетесь?". В ответ подозреваемый отвечает: "Да".

Во время обыска у задержанного находят пистолет, в обойме несколько патронов. Разобрав его, сотрудники ФСБ заявляют: "Боевой". Также у мужчины нашли пакет с мобильным телефоном.

Как сообщалось, сегодня днем ФСБ РФ сообщила о задержании одного из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга.

Напомним, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда метро со станции "Сенная площадь" в направлении станции "Технологический институт" произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 г в тротиловом эквиваленте. По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, погибли 14 человек, в больницах находятся 49 пострадавших.