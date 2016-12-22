Футболист Фрэнк Лэмпард сыграл на чемпионате мира по дартсу против комика (видео)
Звездный футболист сыграл против британского комика и победил
Бывший полузащитник "Челси", "Манчестер Сити" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард поучаствовал в показательном выступлении, предварявшем чемпионат мира по дартсу.
Несмотря на не самые высокие результаты, Фрэнк одержал победу, поскольку его соперник – британский актер, комик, а в прошлом футболист Брэдли Уолш, – оказался еще хуже.
В ноябре Лэмпард покинул "Нью-Йорк Сити" и получил статус свободного агента.
Брэдли Уолш выступал за "Брентфорд" на рубеже 1970-80-х, но завершил карьеру из-за травм и ушел на телевидение.
Вы сейчас просматриваете новость "Футболист Фрэнк Лэмпард сыграл на чемпионате мира по дартсу против комика (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии