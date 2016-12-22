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Футболист Фрэнк Лэмпард сыграл на чемпионате мира по дартсу против комика (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7821/90_main.1482428885.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/90_tn.1482428885.jpg Мир Звездный футболист сыграл против британского комика и победил

Футболист Фрэнк Лэмпард сыграл на чемпионате мира по дартсу против комика (видео)

Вчера, 19:45

Звездный футболист сыграл против британского комика и победил

Фрэнк Лэмпард сыграл в дарт перед стартом чемпионата мира
Фрэнк Лэмпард сыграл в дарт перед стартом чемпионата мира

Бывший полузащитник "Челси", "Манчестер Сити" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард поучаствовал в показательном выступлении, предварявшем чемпионат мира по дартсу.

Несмотря на не самые высокие результаты, Фрэнк одержал победу, поскольку его соперник – британский актер, комик, а в прошлом футболист Брэдли Уолш, – оказался еще хуже.

В ноябре Лэмпард покинул "Нью-Йорк Сити" и получил статус свободного агента.

Брэдли Уолш выступал за "Брентфорд" на рубеже 1970-80-х, но завершил карьеру из-за травм и ушел на телевидение.
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Источник:

Eurosport

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