Футболист Фрэнк Лэмпард сыграл на чемпионате мира по дартсу против комика (видео)

Звездный футболист сыграл против британского комика и победил

Бывший полузащитник "Челси", "Манчестер Сити" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард поучаствовал в показательном выступлении, предварявшем чемпионат мира по дартсу.

Несмотря на не самые высокие результаты, Фрэнк одержал победу, поскольку его соперник – британский актер, комик, а в прошлом футболист Брэдли Уолш, – оказался еще хуже.

В ноябре Лэмпард покинул "Нью-Йорк Сити" и получил статус свободного агента.

Брэдли Уолш выступал за "Брентфорд" на рубеже 1970-80-х, но завершил карьеру из-за травм и ушел на телевидение.