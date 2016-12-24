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Футболист "Интера" сделал предложение девушке на стадионе "Сан-Сиро" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7827/56_main.1482597631.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/56_tn.1482597631.jpg Мир Японский защитник Юто Нагамото женится на актрисе Тайре Айри

Футболист "Интера" сделал предложение девушке на стадионе "Сан-Сиро" (видео)

Сегодня, 18:52

Японский защитник Юто Нагамото женится на актрисе Тайре Айри


Защитник "Интера" Юто Нагатомо женится на японской актрисе Тайре Айри.

30-летний футболист сборной Японии сделал предложение своей 32-летней избраннице на домашнем стадионе миланского клуба "Сан-Сиро".

Напомним, что Нагатомо выступает за "Интер" с 2011 года.
футболист, Интер Италия

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