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Футболист Карлос Тевес женился на женщине, которая подарила ему трех детей http://www.segodnya.ua/img/article/7822/19_main.1482433803.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/19_tn.1482433803.jpg Мир Нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес и Ванесса Мансилья сыграли свадьбу

Футболист Карлос Тевес женился на женщине, которая подарила ему трех детей

Вчера, 21:09

Нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес и Ванесса Мансилья сыграли свадьбу

Карлос Тевес женился. Фото misionesonline.net
Карлос Тевес женился. Фото misionesonline.net

Нападающий "Бока Хуниорс" и сборной Аргентины Карлос Тевес и его возлюбленная Ванесса Мансилья сыграли свадьбу.

Церемония прошла в четверг в муниципалитете Буэнос-Айреса Сан – Исидро. Торжество, на которое были приглашены 260 человек, будет проходить в течение четырех дней, и продолжится в уругвайском городе Кармело.

"Это замечательный день. Торжество является подтверждением нашей любви, ее закрепление", – сказал Тевес после заключения брака.

Отвечая на вопрос о своем будущем, нападающий, который по слухам в СМИ может переехать в китайский чемпионат, заявил: "Позвольте мне отпраздновать этот день, потом будет время".

Тевес и Мансилья воспитывают троих детей: дочерей Флоренцию (9 лет) и Кэти (6 лет) и сына Лито (2 года).
свадьба, футболист, возлюбленная, Бока Хуниорс, Карлос Тевес

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Источники:

РСпорт, sport.es

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