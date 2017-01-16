Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Футболист получил желтую карточку за то, что предложил девушке выйти за него замуж (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7886/29_main.1484567232.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/29_tn.1484567232.jpg Мир Эштон Сарбер после забитого гола решил жениться

Футболист получил желтую карточку за то, что предложил девушке выйти за него замуж (видео)

Сегодня, 13:47

Эштон Сарбер после забитого гола решил жениться


На прошлой неделе в чемпионате Гуама произошел курьезный инцидент. Как сообщает The Guardian, игрок "НАПА Роверс" Эштон Сарбер получил желтую карточку за то, что во время празднования гола подбежал к трибуне с болельщиками, снял с себя футболку, под которой оказалась еще одна футболка с надписью "Выйдешь за меня?" и встал на одно колено. Таким необычным образом футболист решил сделать предложение руки и сердца своей девушке. Судья же не разделил сантименты и предъявил игроку желтую карточку. Подруга Сарбера ответила положительно.
футбол, футболист, предложение

Вы сейчас просматриваете новость "Футболист получил желтую карточку за то, что предложил девушке выйти за него замуж (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.