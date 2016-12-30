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Футболист спас жизнь сопернику, проглотившему язык в результате столкновения (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7846/51_main.1483093401.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/51_tn.1483093401.jpg Мир Товарищеский матч мог бы завершиться трагедией

Футболист спас жизнь сопернику, проглотившему язык в результате столкновения (видео)

Сегодня, 12:23

Товарищеский матч мог бы завершиться трагедией


В Мексике во время товарищеского матча "Атласа" и "Тихуаны" едва не произошла трагедия.

Хавбек "Атласа" Диего Круз после столкновения с соперником проглотил язык.

Однако, на помощь Крузу быстро прибыл 29-летний полузащитник "Тихуаны" Яссер Корона, который предоставил сопернику первую медицинскую помощь и не дал ему задохнуться.
футбол, чемпионат Мексики

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Источник:

Футбол 24

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