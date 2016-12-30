Футболист спас жизнь сопернику, проглотившему язык в результате столкновения (видео)
Товарищеский матч мог бы завершиться трагедией
В Мексике во время товарищеского матча "Атласа" и "Тихуаны" едва не произошла трагедия.
Хавбек "Атласа" Диего Круз после столкновения с соперником проглотил язык.
Однако, на помощь Крузу быстро прибыл 29-летний полузащитник "Тихуаны" Яссер Корона, который предоставил сопернику первую медицинскую помощь и не дал ему задохнуться.
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