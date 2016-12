Футболист Тони Кроос признан "человеком года" по версии журнала Kicker

Авторитетный немецкий журнал Kicker признал полузащитника "Реала" и сборной Германии Тони Крооса "человеком года".

"Редакция выражает признательность немецкой сборной за выдающиеся спортивные достижения Крооса в этом календарном году, и отличает его как личность", – говорится в заявлении Kicker.

Последний немец, получивший эту награду, – Бастиан Швайнштайгер. Бастиан был назван Kicker человеком года в 2010 году.

В 2016 году Кросс вместе с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов, став первым немецким футболистом, получившим этот трофей с двумя разными клубами.

В сезоне-2016/17 полузащитник провел за "Реал" 20 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 9 ассистов.

Big honour! Thanks to @kicker for choosing me as "Man of the year 2016". pic.twitter.com/eUzlpimile