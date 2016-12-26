Футболистам "Монпелье" угрожают смешными штрафами: по 1 евро за каждый лишний килограмм
"100 евро отдал и получил годовой абонемент", – шутят болельщики
Главный тренер "Монпелье" Фредерик Антц и руководство клуба придумали оригинальную систему штрафов для своих футболистов.
Все игроки прошли взвешивание перед уходом в отпуск на рождественские праздники. После возвращения к тренировкам за каждый килограмм избыточного веса игроки будут платить по одному евро.
"С одной стороны, штраф может показаться смешным, но за праздничным столом он может быстро вырасти", – отметил Антц.
Для футболистов, получающих десятки, а то и сотни тысяч евро в месяц, штрафы выглядят смешными. "100 евро отдал и получил годовой абонемент", – шутят болельщики.
Вы сейчас просматриваете новость "Футболистам "Монпелье" угрожают смешными штрафами: по 1 евро за каждый лишний килограмм". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии