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Футболистам "Монпелье" угрожают смешными штрафами: по 1 евро за каждый лишний килограмм http://www.segodnya.ua/img/article/7830/53_main.1482740947.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/53_tn.1482740947.jpg Мир "100 евро отдал и получил годовой абонемент", – шутят болельщики

Футболистам "Монпелье" угрожают смешными штрафами: по 1 евро за каждый лишний килограмм

Сегодня, 10:29

"100 евро отдал и получил годовой абонемент", – шутят болельщики

Футболисты &quot;Монпелье&quot; во время праздников должны поддерживать форму. Фото AFP
Футболисты "Монпелье" во время праздников должны поддерживать форму. Фото AFP

Главный тренер "Монпелье" Фредерик Антц и руководство клуба придумали оригинальную систему штрафов для своих футболистов.

Все игроки прошли взвешивание перед уходом в отпуск на рождественские праздники. После возвращения к тренировкам за каждый килограмм избыточного веса игроки будут платить по одному евро.

"С одной стороны, штраф может показаться смешным, но за праздничным столом он может быстро вырасти", – отметил Антц.

Для футболистов, получающих десятки, а то и сотни тысяч евро в месяц, штрафы выглядят смешными. "100 евро отдал и получил годовой абонемент", – шутят болельщики.
штраф, болельщики, чемпионат Франции, взвешивание, Монпелье, главный тренер

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Источники:

Сегодня|Спорт, СЭ

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