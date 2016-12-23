Футболистка сборной Украины нашла "одинокий пляж" в Таиланде (фото)

Дарья Кравец встретила жирафа, подержала на руках ярких попугаев и отдохнула на "одиноком пляже"

Защитник женской сборной Украины Дарья Кравец в отпуск отправилась в Таиланд. Там в провинции Ко Чанг спортсменка нашла "одинокий пляж" – именно такой геотег футболистка добавила к фотографии, на которой она в бикини лежит на берегу океана.

Ранее в Таиланде Дарья Кравец встретила и погладила жирафа, а также подержала на руках ярких попугаев.

Ранее сегодня стало известно, что женская сборная Украины опустилась на 26-е место в рейтинге ФИФА.