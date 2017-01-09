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Футболисты чемпионата Германии назвали Обамеянга лучшим игроком первой части сезона http://www.segodnya.ua/img/article/7866/67_main.1483994721.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/67_tn.1483994721.jpg Мир Второе место по итогам голосования досталось полузащитнику "Лейпцига"

Футболисты чемпионата Германии назвали Обамеянга лучшим игроком первой части сезона

Сегодня, 22:45

Второе место по итогам голосования досталось полузащитнику "Лейпцига"

Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото AFP
Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото AFP

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг был признан лучшим игроком первой половины сезона по результатам опроса журнала Kicker, проведенного среди футболистов бундеслиги.

Африканец получил 33,6 процента (238 игроков) респондендетов. В 15 матчах чемпионата Германии Обамеянг забил 16 голов.

Второе место по итогам голосования досталось полузащитнику "Лейпцига" Эмилю Форсбергу (23,1 процента), третье – форварду "Баварии" Роберту Левандовски (14,3).
футбол, чемпионат Германии, Пьер-Эмерик Обамеянг, Эмиль Форсберг

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СЭ

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