Футболисты чемпионата Германии назвали Обамеянга лучшим игроком первой части сезона
Второе место по итогам голосования досталось полузащитнику "Лейпцига"
Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг был признан лучшим игроком первой половины сезона по результатам опроса журнала Kicker, проведенного среди футболистов бундеслиги.
Африканец получил 33,6 процента (238 игроков) респондендетов. В 15 матчах чемпионата Германии Обамеянг забил 16 голов.
Второе место по итогам голосования досталось полузащитнику "Лейпцига" Эмилю Форсбергу (23,1 процента), третье – форварду "Баварии" Роберту Левандовски (14,3).
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