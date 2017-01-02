Футболисты "Реала" устроили турнир по правилам игры FIFA 17 (видео)
Игроки "Реала" посоревновались в штрафных ударах по правилам FIFA 17, Хамес Родригес – лучший
Футболисты "Реала" Хамес Родригес, Карим Бензема, Даниэль Карвахаль, Кейлор Навас и другие провели необычную тренировку.
Игроки мадридского клуба устроили соревнование по штрафным ударам, разделившись на две команды – испанцы против "остального мира".
При этом очки начислялись по правилам футбольного симулятора FIFA 17. Победу в упорной борьбе одержали представители Испании. Однако больше всего очков набрал колумбиец Родригес. Меньше всех – голкипер Навас.
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