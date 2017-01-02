Футболисты "Реала" устроили турнир по правилам игры FIFA 17 (видео)

Футболисты "Реала" Хамес Родригес, Карим Бензема, Даниэль Карвахаль, Кейлор Навас и другие провели необычную тренировку.

Игроки мадридского клуба устроили соревнование по штрафным ударам, разделившись на две команды – испанцы против "остального мира".

При этом очки начислялись по правилам футбольного симулятора FIFA 17. Победу в упорной борьбе одержали представители Испании. Однако больше всего очков набрал колумбиец Родригес. Меньше всех – голкипер Навас.