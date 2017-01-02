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Футболисты "Реала" устроили турнир по правилам игры FIFA 17 (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7851/93_main.1483361596.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/93_tn.1483361596.jpg Мир Игроки "Реала" посоревновались в штрафных ударах по правилам FIFA 17, Хамес Родригес – лучший

Футболисты "Реала" устроили турнир по правилам игры FIFA 17 (видео)

Сегодня, 16:27

Игроки "Реала" посоревновались в штрафных ударах по правилам FIFA 17, Хамес Родригес – лучший

Игроки &quot;Реала&quot; соревновались в точности ударов
Игроки "Реала" соревновались в точности ударов

Футболисты "Реала" Хамес Родригес, Карим Бензема, Даниэль Карвахаль, Кейлор Навас и другие провели необычную тренировку.

Игроки мадридского клуба устроили соревнование по штрафным ударам, разделившись на две команды – испанцы против "остального мира".

При этом очки начислялись по правилам футбольного симулятора FIFA 17. Победу в упорной борьбе одержали представители Испании. Однако больше всего очков набрал колумбиец Родригес. Меньше всех – голкипер Навас.
турнир, футболисты, Реал Мадрид, Карим Бензема, Хамес Родригес, Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль

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Источник:

СЭ

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