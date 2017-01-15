Футболисты сборной ДР Конго решили шантажировать свою федерацию
Перед стартом Кубка Африки игроки отказались тренироваться, пока им не выплатят премии
Футболисты сборной ДР Конго, которую эксперты называют среди фаворитов турнира, бойкотировали в пятницу тренировку. Причина обычная для Африки – невыплата премиальных.
Впрочем, министр спорта страны Вилли Баконга заверил, что решит вопрос по приезде в Габон, поскольку "леопарды" проводят первый матч лишь в понедельник вечером, а деньги якобы есть – их надо только передать игрокам.
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