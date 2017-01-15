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Футболисты сборной ДР Конго решили шантажировать свою федерацию http://www.segodnya.ua/img/article/7883/72_main.1484484344.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/72_tn.1484484344.jpg Мир Перед стартом Кубка Африки игроки отказались тренироваться, пока им не выплатят премии

Футболисты сборной ДР Конго решили шантажировать свою федерацию

Сегодня, 14:45

Перед стартом Кубка Африки игроки отказались тренироваться, пока им не выплатят премии

Футболисты не тренировались лишь один день. Фото AFP
Футболисты не тренировались лишь один день. Фото AFP

Футболисты сборной ДР Конго, которую эксперты называют среди фаворитов турнира, бойкотировали в пятницу тренировку. Причина обычная для Африки – невыплата премиальных.

Впрочем, министр спорта страны Вилли Баконга заверил, что решит вопрос по приезде в Габон, поскольку "леопарды" проводят первый матч лишь в понедельник вечером, а деньги якобы есть – их надо только передать игрокам.

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Кубок Африки, сборная ДР Конго

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СЭ

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