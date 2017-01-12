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Футбольный клуб с самым дорогим составом в мире имеет полумиллиардный долг http://www.segodnya.ua/img/article/7877/98_main.1484247025.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/98_tn.1484247025.jpg Мир Из-за финансового fair play объем долга футбольных клубов снижается

Футбольный клуб с самым дорогим составом в мире имеет полумиллиардный долг

Сегодня, 20:50

Из-за финансового fair play объем долга футбольных клубов снижается

Фото AFP
Фото AFP

УЕФА опубликовала суммы чистого долга среди европейский футбольный клубов. Худшим показателем обладает "Манчестер Юнайтед".

В заявлении отмечается, что в течение последних 5 лет средний объем долга футбольных клубов снижается, что отчасти связано с введением со стороны УЕФА финансового фэйр-плей.

По итогам 2016 года "Манчестер Юнайтед" добился рекордной отметки в статье доходов – 513 миллионов фунтов. Однако за этот же период чистый долг "МЮ" увеличился на 25%.

Примечательно, что "красные дьяволы" имеют самый дорогой состав в мире – стоимость подопечных Жозе Моуринью оценивается в 718 миллионов евро.

ТОП-10 европейских клубов с чистым долгом:

1. "Манчестер Юнайтед" (536 млн евро)

2. "Бенфика" (336 млн евро)

3. "Интер" (306 млн евро)

4. "Валенсия" (285 млн евро)

5. КПР (279 млн евро)

6. "Милан" (249 млн евро)

7. ЦСКА (224 млн евро)

8. "Галатасарай" (222 млн евро)

9. "Ювентус" (209 млн евро)

10. "Рома" (208 млн евро)
футбол, УЕФА, Манчестер Юнайтед, fair play

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