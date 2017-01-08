Габриэла Коукалова выиграла "золото", Юлия Джима – цветы

В немецком Оберхофе прошел женский масс-старт Кубка мира по биатлону. Интриги в распределении мест не было.

Чешка Габриэла Коукалова по пути к "золоту" спокойно раздавала воздушные поцелуи и обменивалась приветствиями с тренерами.

Преимущество Коукаловой стало подавляющим после того, как уже на первой стрельбе "отвалилась" ее главная соперница Кайса Макарайнен, промазавшая четыре раза. Не пошла стрельба и у Мари Доран-Абер, что открыло путь Габриэле к легкой победе.

Украинка Юлия Джима показала отличный ход, но два промаха на первой стойке не позволили ей побороться за пьедестал. У Юли – цветы.

Результаты масс-старта:

1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 37.20,5 (0+0+0+0)

2. Лаура Далмайер (Германия) – +31,5 (0+0+1+0)

3. Ева Пускарчикова (Чехия) – +45,3 (0+0+0+0)

...

5. Юлия Джима – +1.12,6 (1+0+2+0)

16. Елена Пидгрушная – +2.06.9 (0+0+2+0)