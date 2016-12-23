Где отдохнуть на праздники: Хургада дешевле Буковеля

Курорты Египта, ОАЭ из-за нехватки туристов уже второй год подряд снижают цены для украинцев. Сейчас недельный отдых на море стоит вдвое меньше, чем горнолыжный отдых в украинских Карпатах. "Сегодня" узнала, почем сейчас отдохнуть у моря и что нужно учитывать при покупке горящего тура.

Пока курорты Карпат предлагают 5 дней отдыха за 7—9 тыс. грн с человека, отели Египта и ОАЭ на декабрь-январь готовы обеспечить солнцем и морем куда дешевле — от 4—5 тыс. грн. Так, например, за неделю в Египте на курорте Эль-Гуна просят от $177 (4837 грн) за одного человека. При этом цена включает авиаперелет, трансфер из аэропорта, медстраховку, проживание в "четверке" и питание. А 9 ночей в Хургаде с 23 декабря до 1 января можно провести за $204 (5580 грн) за одного. Отдохнуть в отеле 5 звезд в ОАЭ можно за $251 (7844 грн) с человека. Однако горячий период продлится недолго — в турфирмах говорят, что уже в феврале цены вырастут в 2—3 раза.

ЕВРОПА ДОРОЖЕ. По словам экспертов, цены упали из-за отсутствия спроса на эти направления. "Египет уже не первый год испытывает нехватку в туристах, поэтому снизил цены на отели — рассказал "Сегодня" директор Центра развития туризма Владимир Царук. — Европейцы стали меньше ездить туда из-за вопроса безопасности. Те же поляки сейчас больше выбирают Доминикану, Кубу, острова в Индийском океане. Украинцам же важнее цена — вот и едем в дешевый Египет". То, что туристы из Евросоюза в этом году предпочитают отмечать праздники у себя "дома", подтверждают и туроператоры. "Британцы и французы отказываются от зимовки в привычных для них Египте и Турции из-за нестабильной ситуации в этих странах и едут на зимние каникулы в дешевые Польшу, Чехию, Венгрию и Словакию, — рассказал нам менеджер киевского турагентства Владислав Тищенко. — Уже сейчас в той же Чехии заполняемость отелей — 90%, поэтому украинским туристам рассчитывать на очень дешевые и горячие предложения в Европу в ближайшее время не стоит".

УСПЕТЬ КУПИТЬ. При покупке горящих путевок стоит учитывать нюансы. Первый — их слишком быстро раскупают. "Бывает, что через час-два после объявления путевок уже нет. Народ уже привык охотиться за горящими турами. Поэтому нужно быть готовым к тому, что пока вы свяжетесь с туроператором, путевка может быть продана или цена ее изменилась", — рассказали нам в турагентстве. Кроме того, чтобы отдых был по-настоящему экономным, выгоднее лететь не одному, а вдвоем. Путевка на одного обойдется дороже на $40—50. И нужно помнить, что все цены указываются без стоимости визы. "Например, виза в Турцию украинцам не нужна, в Египте нужно заплатить $25 по прилете. Виза в ОАЭ — уже $85, а оформляют ее до трех дней, — рассказали нам в турагентствах. — Даже купив путевку заранее, вы можете не успеть открыть визу: сейчас их задерживают". Также клиентов предупреждают, что и в жарких странах нашего полушария сейчас все-таки зима: в Турции — всего около 10 градусов, а в Египте сезон ветров. Жарко и сухо лишь в ОАЭ.