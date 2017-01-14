Где смотреть матч "Лестер" – "Челси"

Матч чемпиона против лидера нынешнего сезона – на ТВ и в интернете

В субботу в матче 21-го тура английской Премьер-лиги встретятся действующий чемпион Англии "Лестер Сити" и лидер турнирной таблицы "Челси".Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Аналитики букмекерских контор считают гостей фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "Челси" – 1.83, на победу "Лестера" – 4.70, на ничью – 3.80.

"Лестер" – "Челси" на ТВ:

Футбол 2

"Лестер" – "Челси" в интернете:

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