Генерал Еровинкин мог направляться в Кремль с секретными документами Сечина – источник

Как сообщается, глава аппарата "Роснефти" занимался в том числе и имущественными и доходными декларациями Сечина

Олег Еровинкин, найденный мертвым 26 декабря генерал ФСБ и руководитель аппарата главы "Роснефти" Игоря Сечина, вероятно, вез секретные документы в Кремль. Об этом сообщает РБК.

В качетсве версии смерти генерала ФСБ пока фигурирует только сердечный приступ. Сообщается, что экспертизу по причинам смерти Еровинкина будут проводить сотрудники ФСБ.

"Это не гибель, это естественная смерть", – заявили ранее в "Роснефти".

По данным агентства, в "Роснефти" Еровинкин возглавлял отдел, который отвечает за секретные документы и их получение и пересылку.

"Он готовил личные декларации (главного исполнительного директора "Роснефти" – Ред.) Игоря Сечина о доходах и имуществе, которые он направлял в правительство секретной почтой", – добавил собеседник РБК.

Возможно, Еровинкин умер от сердечного приступа, когда отвозил секретные документы в администрацию президента РФ или по дороге обратно, предположил собеседник агентства.

Как сообщается, представитель "Роснефти" не стал комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что генерал Еровинкин был найден мертвым сегодня, 26 декабря, согласно разнящимся версиям СМИ, или за рулем, или на заднем сидении служебного автомобиля Lexus в Китайгородском проезде в Москве.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев предположил, что причиной смерти Еровинкина стала сердечная недостаточность.

Сам Еровинкин был генералом ФСБ и с 1994 года работал с секретными допументами администрации президента РФ. В 2008 году он включился в команду на тот момент вице-преьмера Сечина, а позже вслед за ним перешел в "Роснефть" в качестве главы его аппарата.

При этом многие российские издания изначально опубликовали материалы о его смерти с заголовками, в которых фигурировала версия убийства. Позже заголовки были изменены, а в тексте сообщений СМИ отсутствуют любые упоминания о неестественных причинах смерти генерала Еровинкина.