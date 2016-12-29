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Генпрокурор Израиля распорядился начать расследование в отношении Нетаньяху http://www.segodnya.ua/img/article/7841/28_main.1482970896.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/28_tn.1482970896.jpg Мир Официальный представитель министерства юстиции отказалась комментировать эту информацию

Генпрокурор Израиля распорядился начать расследование в отношении Нетаньяху

Сегодня, 02:21

Официальный представитель министерства юстиции отказалась комментировать эту информацию

Биньямином Нетаньяху, фото AFP
Биньямином Нетаньяху, фото AFP

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит распорядился, чтобы полиция начала уголовное расследование по двум делам, связанным с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на израильский Десятый канал.

Официальный представитель министерства юстиции отказалась комментировать эту информацию. Как отмечает телеканал, об одном из двух дел, которые изучал генпрокурор страны, ранее не было известно общественности.

В июле сообщалось, что генпрокурор и юридический советник израильского правительства Авихай Мандельблит поручил провести расследование по делам, связанным с премьером. По данным газеты Haaretz, министерство юстиции "получило информацию о делах, связанных, в частности, с премьер-министром". В заявлении ведомства уточнялось, что речь не идет об уголовном деле. С чем именно связано дело, не уточняется.

По данным агентства, ранее местные СМИ сообщали о возможном конфликте интересов с участием юриста Нетаньяху при покупке подводных лодок у Германии. Нетаньяху заявлял, что никаких нарушений допущено не было.
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Источник:

РИА Новости

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