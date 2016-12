Генрих Мхитарян забил супергол пяткой в чемпионате Англии (видео)

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян в игре 18-го тура чемпионата Англии против "Сандерленда" (3:0) отметился невероятным по красоте и исполнению забитым мячом.

Хавбек, появившийся на поле на 62-й минуте встречи, спустя 23 минуты после этого отправил мяч в сетку ворот гостей ударом пяткой. Для армянского футболиста этот гол стал третьим в составе "красных дьяволов" во всех турнирах.

Напомним, что Генрих Мхитарян в 2009-2010 годах играл в донецком "Металлурге", а в 2010-2013 – в донецком "Шахтере".

This angle of the Mkhitaryan goal will make you truly appreciate how brilliant it was (via @NBCSportsSoccer) pic.twitter.com/e5wYxBVaPf