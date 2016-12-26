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Генрих Мхитарян забил супергол пяткой в чемпионате Англии (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7833/16_main.1482775372.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/16_tn.1482775372.jpg Мир Экс-полузащитник "Шахтера" забил пяткой в домашнем матче "Манчестер Юнайтед" против "Сандерленда"

Генрих Мхитарян забил супергол пяткой в чемпионате Англии (видео)

Сегодня, 20:02

Экс-полузащитник "Шахтера" забил пяткой в домашнем матче "Манчестер Юнайтед" против "Сандерленда"

Генриъ Мхитарян забил гол ударом пяткой. Фото AFP
Генриъ Мхитарян забил гол ударом пяткой. Фото AFP

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян в игре 18-го тура чемпионата Англии против "Сандерленда" (3:0) отметился невероятным по красоте и исполнению забитым мячом.

Хавбек, появившийся на поле на 62-й минуте встречи, спустя 23 минуты после этого отправил мяч в сетку ворот гостей ударом пяткой. Для армянского футболиста этот гол стал третьим в составе "красных дьяволов" во всех турнирах.

Напомним, что Генрих Мхитарян в 2009-2010 годах играл в донецком "Металлурге", а в 2010-2013 – в донецком "Шахтере".
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Источники:

Twitter, СЭ

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