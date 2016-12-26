Генрих Мхитарян забил супергол пяткой в чемпионате Англии (видео)
Экс-полузащитник "Шахтера" забил пяткой в домашнем матче "Манчестер Юнайтед" против "Сандерленда"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян в игре 18-го тура чемпионата Англии против "Сандерленда" (3:0) отметился невероятным по красоте и исполнению забитым мячом.
Хавбек, появившийся на поле на 62-й минуте встречи, спустя 23 минуты после этого отправил мяч в сетку ворот гостей ударом пяткой. Для армянского футболиста этот гол стал третьим в составе "красных дьяволов" во всех турнирах.
Напомним, что Генрих Мхитарян в 2009-2010 годах играл в донецком "Металлурге", а в 2010-2013 – в донецком "Шахтере".
This angle of the Mkhitaryan goal will make you truly appreciate how brilliant it was (via @NBCSportsSoccer) pic.twitter.com/e5wYxBVaPf— Cristian Nyari (@Cnyari) December 26, 2016
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