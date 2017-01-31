Генсек НАТО поддержал санкции против России

По словам Столтенберга, санкции – это ответ США и ЕС на агрессивные действия России против Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался в поддержку санкций в отношении России. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

"Эти решения приняты не НАТО, но я приветствую эти решения и поддерживаю их", – сказал Столтенберг, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с санкциями в отношении России после прихода к власти новой администрации в Вашингтоне.

"Санкции – это действия США, ЕС и других государств на агрессивные действия России против Украины", – отметил Столтенберг.

Напомним, по сообщению Белого дома, телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина стал важным началом для улучшения отношений между странами. "Удачный разговор стал важным стартовым шагом в направлении улучшения отношений между США и Россией, которые необходимо исправить", – говорится в пресс-релизе Белого дома.

"Разговор длился около часа, велся вокруг тем, связанных с взаимным сотрудничеством по борьбе с "Исламским государством", а также с усилиями по достижению мира, включая ситуацию в Сирии", – сообщается в заявлении. Трамп и Путин надеются, что стороны смогут быстро перейти к борьбе с терроризмом и другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Путин и Трамп не говорили об отмене санкций.