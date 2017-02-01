Генсек ООН надеется, что Трамп отменит ограничения на въезд в США иностранцев

Сегодня, 00:15

Он надеется, что это произойдет "как можно раньше"

Антониу Гутерриш, фото AFP
Антониу Гутерриш, фото AFP

Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник выразил надежду на быструю отмену запрета на въезд в США граждан ряда мусульманских стран, передает агентство "Ассошиэйтед пресс".

По словам генсека, он надеется, что это произойдет "как можно раньше". По словам Гутерриша, введенные меры, вряд ли позволят эффективно защитить США от террористической угрозы.

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп своим указом на 120 дней ограничил въезд в Соединенные Штаты беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну из семи мусульманских государств: Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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