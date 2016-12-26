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Генсек ООН направит письмо с соболезнованиями России после крушения Ту-154 http://www.segodnya.ua/img/article/7830/6_main.1482713297.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/6_tn.1482713297.jpg Мир Генеральный секретарь крайне огорчен в связи с трагической авиакатастрофой

Генсек ООН направит письмо с соболезнованиями России после крушения Ту-154

Сегодня, 02:48

Генеральный секретарь крайне огорчен в связи с трагической авиакатастрофой

Генсек ООН направит письмо с соболезнованиями России, фото AFP
Генсек ООН направит письмо с соболезнованиями России, фото AFP

Генеральный секретарь ООН намерен направить официальное письмо с выражением соболезнований России в связи с крушением вблизи Сочи самолета Ту-154 Минобороны РФ.

Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь крайне огорчен в связи с трагической авиакатастрофой и направит письмо с выражением соболезнований правительству России", — сказал Дюжаррик журналистам в ООН.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154, в котором находились 92 человека, обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
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РИА Новости

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