Генсек ООН направит письмо с соболезнованиями России после крушения Ту-154
Генеральный секретарь крайне огорчен в связи с трагической авиакатастрофой
Генеральный секретарь ООН намерен направить официальное письмо с выражением соболезнований России в связи с крушением вблизи Сочи самолета Ту-154 Минобороны РФ.
Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь крайне огорчен в связи с трагической авиакатастрофой и направит письмо с выражением соболезнований правительству России", — сказал Дюжаррик журналистам в ООН.
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