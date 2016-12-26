Генсек ООН направит письмо с соболезнованиями России после крушения Ту-154

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154, в котором находились 92 человека, обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.



