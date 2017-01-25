Германия обновляет системы ПВО из-за российской угрозы – СМИ

Воздушную оборону собираются улучшать в два этапа и могут потратить до двух миллиардов евро

Германия планирует обновить свои системы воздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия в связи с предполагаемой угрозой со стороны России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Как указывает агентство, закупка новых оборонительных систем должна помочь Германии "заполнить брешь, которая вызывала обеспокоенность в НАТО после аннексии Крыма Россией".

Стоимость первого этапа обновления систем воздушной обороны, рассчитанного до середины следующего десятилетия, может составить 460 млн евро. В дальнейшем стоимость программы может возрасти до 2 млрд евро. Как подчеркнул источник, Министерство обороны Германии пока не приняло окончательное решение по этому вопросу.

В список закупок могут попасть системы воздушной обороны, разрабатываемые немецкой оборонной компанией Diehl BGT Defence, которая занимается производством ракет и боеприпасов. Так, немецкие военные могут приобрести модифицированный для пусковых установок наземного базирования вариант ракеты класса "воздух — воздух" IRIS-T, устанавливаемой на истребителях Eurofighter Typhoon.

Напомним, в октябре 2016 года страны НАТО провели ряд военных учений, направленных на подготовку систем воздушной и противоракетной обороны к возможной угрозе со стороны России. О необходимости повышения интенсивности подготовки сил воздушной обороны в интервью Reuters заявил заместитель командующего силами армии США в Европе Тимоти Макгуайер.