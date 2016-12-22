Германия присоединилась к списку стран, бойкотирующих этап Кубка мира в Тюмени

Мировой спорт ополчился против погрязшей в допинговых скандалах России

Генеральный секретарь Союза биатлонистов Великобритании (BBU) Марк Гудсон объявил о поддержке бойкота этапа Кубка мира в Тюмени, из-за допингового скандала, в котором фигурировали 31 российский биатлонист. Слова Гудсона приводит Faster Skier.

"В минувшие выходные руководство Союза биатлонистов Великобритании приняло единогласное решение о бойкоте восьмого этапа Кубка мира в Тюмени".

Напомним, что решение комиссии IBU по российским биатлонистам будет принята 22-го декабря.

Ранее Мартен Фуркад призвал бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени из-за допинг-скандала в российском биатлоне. Позже. француза поддержала Габриэла Коукалова.

Ранее сообщалось, что Норвегия, Великобритания и Чехия намерены бойкотировать российский этап Кубка мира. В то же время Украина пока не намерена бойкотировать гонку в Тюмени.