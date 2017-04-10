Германия призывает США не атаковать Сирию

Зигмар Габриэль считает, что военные действия могут серьезно обострить ситуацию в регионе

Германия надеется усадить за стол переговоров все стороны, которые имеют отношения к сирийскому конфликту, чтоб не спровоцировать обострение конфликта из-за военных действий. Об этом в эфире ZDF заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает "Корреспондент".

Он призвал американцев отказаться от идеи военных действия в Сирии.

"Не следует делать ставку на одни только военные действия. Так конфликт обострится и погибнет еще больше людей", − отметил глава немецкого МИД.

Он отметил, что на встрече иностранных дипломатов перед госсекретарем США Рэксом Тиллерсоном поставят вопрос о переговорах по Сирии, вместо атак.

Габриель подчеркнул, что обострение ситуации в Сирии может привести к конфликту, в который будет втянут не только Дамаск. Поэтому, по его мнению, ситуацию можно решить лишь с помощью переговоров всех сторон – России, Ирана, Саудовской Аравии и США.

"Сейчас мы пытаемся использовать момент, возможно, испуга всех сторон, чтобы усадить их за стол переговоров", − заявил Габриэль.

В свою очередь президент США Дональд Трамп обсудил с членами своей администрации возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии.

Тем временем в Кремле оценили риск столкновения США и РФ в Сирии. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после атаки американцев крылатыми ракетами по авиабазе в Сирии, отношения между США и Россией существенно подпорчены и риск столкновения между странами повышен.

Также Альянс сторонников президента Сирии Башара Асада, в который входят Россия и Иран, в своем заявлении пригрозили американцам применить силу, если те продолжат атаковать правительственный войска.