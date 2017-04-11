Глава американской ФРС заявила о выходе экономики США из кризиса
По мнению главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, экономика США чувствует себя здоровой
Объективные данные показывают, что экономика США окончательно вышла из кризиса, достигнуты цели по безработице, инфляции и потреблению, поэтому Федеральная резервная система (ФРС) должна продолжить политику стабилизации в области повышения ставки, но как торопиться, так и медлить, с этим процессом нельзя, заявила глава ФРС Джанет Йеллен в понедельник, — приводит ее слова "РИА Новости".
Таким образом, она подтвердила, что ФРС по итогам полученных данных продолжит политику стабилизации в рамках ранее объявленного плана. Йеллен отметила, что, например, инфляция уже перешагнула 2% (составляет 2,1%), уровень безработицы – упал ниже 5% (4,5%).
"То есть мы достигли всего того, что было поручено нам конгрессом США… Экономика США чувствует себя здоровой", — сказала она.
"Но мы должны быть уверены, что мы находимся в стабильном состоянии. Нельзя жать на газ и ускорять политику ужесточения… И не будем ждать слишком долго. Если экономика перегреется, мы не хотим быть в позиции, когда придется ускорять это процесс", — сказала она.
В последний раз комитет по открытым рынкам ФРС повышал базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с прежнего уровня 0,5-0,75% в марте. Руководство ФРС ожидает еще два подъема ставки в 2017 году.
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