Глава американской ФРС заявила о выходе экономики США из кризиса

Объективные данные показывают, что экономика США окончательно вышла из кризиса, достигнуты цели по безработице, инфляции и потреблению, поэтому Федеральная резервная система (ФРС) должна продолжить политику стабилизации в области повышения ставки, но как торопиться, так и медлить, с этим процессом нельзя, заявила глава ФРС Джанет Йеллен в понедельник, — приводит ее слова "РИА Новости".

Таким образом, она подтвердила, что ФРС по итогам полученных данных продолжит политику стабилизации в рамках ранее объявленного плана. Йеллен отметила, что, например, инфляция уже перешагнула 2% (составляет 2,1%), уровень безработицы – упал ниже 5% (4,5%).

"То есть мы достигли всего того, что было поручено нам конгрессом США… Экономика США чувствует себя здоровой", — сказала она.

"Но мы должны быть уверены, что мы находимся в стабильном состоянии. Нельзя жать на газ и ускорять политику ужесточения… И не будем ждать слишком долго. Если экономика перегреется, мы не хотим быть в позиции, когда придется ускорять это процесс", — сказала она.

В последний раз комитет по открытым рынкам ФРС повышал базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с прежнего уровня 0,5-0,75% в марте. Руководство ФРС ожидает еще два подъема ставки в 2017 году.