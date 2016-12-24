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Глава чемпионата Италии по футболу предлагает проводить матчи за рубежом http://www.segodnya.ua/img/article/7827/72_main.1482604622.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/72_tn.1482604622.jpg Мир Также чиновник считает, что необходимо отменить рождественскую паузу в Серии А

Глава чемпионата Италии по футболу предлагает проводить матчи за рубежом

Сегодня, 20:36

Также чиновник считает, что необходимо отменить рождественскую паузу в Серии А

Матч за Суперкубок Италии прошел в Дохе. Фото AFP
Матч за Суперкубок Италии прошел в Дохе. Фото AFP

Президент высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу (Серия А) Маурицио Беретта заявил о намерении проводить матчи турнира за пределами страны. Его слова приводит Calciomercato.

"Итальянский футбол не должен быть внутренним продуктом. Мы должны равняться на чемпионат Англии и думать о болельщиках. Чтобы чемпионат Италии был более интересным, нужно убрать рождественскую паузу и экспортировать матчи чемпионата в другие страны во время нее", -  сказал Беретта.

В пятницу "Милан" победил "Ювентус" и завоевал Суперкубок Италии. Встреча проходила в катарской Дохе.
чемпионат Италии

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СЭ

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