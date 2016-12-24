Глава чемпионата Италии по футболу предлагает проводить матчи за рубежом
Также чиновник считает, что необходимо отменить рождественскую паузу в Серии А
Президент высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу (Серия А) Маурицио Беретта заявил о намерении проводить матчи турнира за пределами страны. Его слова приводит Calciomercato.
"Итальянский футбол не должен быть внутренним продуктом. Мы должны равняться на чемпионат Англии и думать о болельщиках. Чтобы чемпионат Италии был более интересным, нужно убрать рождественскую паузу и экспортировать матчи чемпионата в другие страны во время нее", - сказал Беретта.
В пятницу "Милан" победил "Ювентус" и завоевал Суперкубок Италии. Встреча проходила в катарской Дохе.
Вы сейчас просматриваете новость "Глава чемпионата Италии по футболу предлагает проводить матчи за рубежом". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии