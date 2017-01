Глава ЦРУ посоветовал Трампу следить за языком

Действующий директор ЦРУ Джон Бреннан призвал избранного президента США Дональда Трампа следить за тем, что он говорит(watch what he says).

Об этом сообщает агентство Reuters, передает телеканал "112 Украина".

По словам главы ЦРУ, следует убедиться, что Трамп "понимает последствия своих слов и реакции на что-либо для США".

В частности, Бреннан упрекнул Трампа в сравнении Американской разведки с разведкой нацисткой Германии. Такое высказывание Трамп допустил комментируя "компромат" о его связях с Россией.

Также, Бреннан негативно отозвался о "разговорах и твитах" Трампа, отметив, что "такая спонтанность – не в интересах национальной безопасности".

Напомним, Китай заявил дипломатический протест в связи с 10-минутным телефонным разговором избранного президента Дональда Трампа с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Как сообщалось, разговор на таком уровне произошел впервые с 1979 года, с момента введения Джимми Картером принципа политики "единого Китая". Согласно ему, Тайвань признается только как часть Китая.

Трамп утверждал, что беседа имела место, поскольку Цай Инвэнь позвонила ему, чтобы поздравить с победой на выборах. При этом спикер Тайваньской администрации отметили, что стороны провели согласование накануне разговора.