Глава Еврокомиссии озвучил неприятную новость для России

Сегодня, 18:48

По словам, Юнкера ЕС ввел ограничительные меры в отношении РФ и эти решения остаются в силе

Юнкер. Фото: AFP
Юнкер. Фото: AFP

Еще не время для отмены решений ЕС об ограничительных мерах в отношении России. Об этом заявил в понедельник в Брюсселе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Мы приняли все решения. Эти решения остаются в силе. Когда нам будет нужно вернуться к этим решениям, мы посмотрим. Сейчас не время для изменений (решений – Ред.)", – сказал глава Еврокомиссии на совместной с президентом Болгарии Руменом Радевым пресс-конференции.

Ранее отмечалось, что президент Украины Петр Порошенко и президент Бундестага Норберт Ламмерт отметили важность продолжения санкций против Российской Федерации.
россия, Еврокомиссия, евросоюз, санкции, юнкер

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Источник:

Интерфакс-Украина

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