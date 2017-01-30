Глава Еврокомиссии озвучил неприятную новость для России

По словам, Юнкера ЕС ввел ограничительные меры в отношении РФ и эти решения остаются в силе

Еще не время для отмены решений ЕС об ограничительных мерах в отношении России. Об этом заявил в понедельник в Брюсселе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Мы приняли все решения. Эти решения остаются в силе. Когда нам будет нужно вернуться к этим решениям, мы посмотрим. Сейчас не время для изменений (решений – Ред.)", – сказал глава Еврокомиссии на совместной с президентом Болгарии Руменом Радевым пресс-конференции.

Ранее отмечалось, что президент Украины Петр Порошенко и президент Бундестага Норберт Ламмерт отметили важность продолжения санкций против Российской Федерации.