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Глава Еврокомиссии выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154 http://www.segodnya.ua/img/article/7830/9_main.1482715832.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/9_tn.1482715832.jpg Мир Направлявшийся в Сирию самолет упал в море в воскресенье утром

Глава Еврокомиссии выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

Сегодня, 08:27

Направлявшийся в Сирию самолет упал в море в воскресенье утром

Жан-Клод Юнкер, фото ren.tv
Жан-Клод Юнкер, фото ren.tv

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с крушением над Черным морем российского самолета Ту-154.

С глубокой грустью я узнал о смерти стольких людей в сегодняшнем крушении самолета в Черном море. В этот святой день мои мысли с жертвами, их семьями и любимыми. От своего имени и от имени всей Еврокомиссии я хотел бы выразить вам и через вас все нации мои искренние соболезнования", — говорится в заявлении Юнкера, размещенном на сайте ЕК.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который летел после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря.

В катастрофе самолета Ту-154 погибли все 84 пассажира и 8 членов экипажа. На борту находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, 8 членов экипажа и военные.

По предварительным данным, катастрофа самолета произошла из-за того, что во время набоу высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.

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Источник:

РИА Новости

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