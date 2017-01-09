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Глава ФИФА сыграл в футбол с Марадоной и показал красную карточку главе УЕФА (фото)

Сегодня, 14:40

Джанни Инфантино сыграл в одной команде с Марадоной, Батистутой на турнире легенд

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сыграл на турнире легенд в Цюрихе в одной команде с Диего Марадоной и Габриэлем Батистутой.

Турнир, который был приурочен к церемонии вручения наград ФИФА по итогам 2016 года, прошел на поле в штаб-квартире федерации в Цюрихе в формате 8 на 8. В нем приняли участие четыре команды, состоящие из известных футболистов и чиновников ФИФА. Как сообщается, Инфантино попал в первую команду, в которую, помимо Марадоны и Батистуты, вошли итальянский вратарь Франческо Тольдо, англичанин Алекс Скотт, южноафриканец Лукас Радебе, француз Марсель Десайи, уругваец Вильмар Вальдес и член совета ФИФА тунисец Тарек Бушамауи.

Также участие в турнире принял глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, который вошел в состав третьей команды. Партнерами Чеферина были: советник главы ФИФА и в прошлом легенда хорватского футбола Звонимир Бобан, а также португальский вратарь Витор Байя, американка Ребекка Смит, французы Эрик Абидаль и Давид Трезеге, итальянец Деметрио Альбертини и американцы Чарли Ллойд и член совета ФИФА Сунил Гулати.

Во вторник, 10 января, в Цюрихе пройдет заседание совета ФИФА, на котором, согласно информации СМИ, должно быть принято решение о расширении числа участников финальной части чемпионата мира до 48 команд.
товарищеский матч, ФИФА, Диего Марадона, Джанни Инфантино

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РСпорт

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