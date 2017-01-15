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Глава Китая впервые посетит форум в Давосе (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7884/44_main.1484514114.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/44_tn.1484514114.jpg Мир Будет представлена на встрече и Украина

Глава Китая впервые посетит форум в Давосе (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 23:01

Будет представлена на встрече и Украина


Около пятидесяти глав государств, правительств и руководителей крупных корпораций приедут на Международный экономический форум в Давосе, который пройдет с 17 по 20 января.

Давос считается самой крупной встречей политических лидеров и представителей деловых кругов. Уже традиционно от его участников ждут и громких политических заявлений, и судьбоносных для мировой экономики решений. Однако в этом году политики будет меньше – на Форум не приедут лидеры Германии и Франции, а также премьер-министр Канады. Зато впервые Давос посетит лидер Китая. Будет представлена на встрече и Украина – бизнесмен Виктор Пинчук соберет политиков и бизнесменов на традиционный "Украинский ланч" – это самое масштабное международное собрание за пределами нашей страны, на котором мировая элита обсуждает политические и экономические проблемы Украины. 

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина".
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Источник:

Еженедельник "События"

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