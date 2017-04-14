Глава МИД Франции обвинил Асада в циничной лжи и пропаганде

Ложью и пропагандой назвал министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро утверждение президента Сирии Башара Асада о непричастности Дамаска к химической атаке в провинции Идлиб. Об этом французский министр заявил в Пекине во время пресс-конференции с министром иностранных дел Китая Ван И, сообщает Reuters, передает "Украинская правда".

"То, что я слышал – это стопроцентная ложь и пропаганда, – сказал французский министр. – Это стопроцентные жестокость и цинизм. Поэтому мы должны покончить с этим. Нам нужно реальное прекращение огня".

Дамаск отрицает свою причастность к химической атаке, которая произошла в начале апреля.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна не располагает химическим оружием.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что глава Сирии Башар Асад мог применить запрещенное химическое оружие без ведома россиян, которые всячески поддерживают его.

Глава Белого дома отметил, что сейчас продолжается расследование по этому вопросу. По его словам, большая команда в Пентагоне и лично министр обороны Джемс Маттис работают над этим. "Я бы хотел считать, что они (россияне) не знали об этом (подготовке химической атаки режимом Асада), но наверняка они знали, они там были", – еще раз подчеркнул Трамп.

Он заявил, что применение химического оружия против гражданских, в том числе детей и младенцев, является ужасным преступлением.

Президент США также отметил, что не имеет сомнений в правильности своего решения ответить на это преступление ракетным ударом по авиабазе, откуда была направлена химическая атака против гражданского населения.