Глава МИД Италии выступил за возвращение России в "Большую восьмерку"

В то же время Альфано подчеркнул преждевременность возврата России в данный формат без доказательств соблюдения минских соглашений по Украине

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано надеется на восстановление формата "Большой восьмерки" (G8) с участием России. Об этом он заявил в эфире итальянского телевидения, передает "Радио Свобода".

"Мы не можем, но хотим возобновления формата G8 с участием России и завершения атмосферы "холодной войны", – отметил Альфано.

Он также надеется, что новая администрация США улучшит отношения с Москвой, что сделает возможным ее возвращение в G8. В то же время Альфано подчеркнул преждевременность возврата России в данный формат без доказательств соблюдения минских соглашений по Украине.

Ранее сообщалось, что Италия на саммите ЕС блокировала продление санкций против России на год.

Напомним, Россию исключили из "Большой восьмерки" после аннексии ею Крыма и начала конфликта на востоке Украины.