Глава ПАСЕ настаивает на сотрудничестве с РФ
Не зависимо от того, будет ли участвовать российская делегация в январской сессии, Аграмунт настроен на продолжение контактов с ними
Глава ПАСЕ Педро Аграмунт считает, что в сессии должны участвовать все 47 делегаций, в том числе и российская, а также заявил, что намерен и дальше сотрудничать с Россией, передает РИА Новости.
По его словам, не зависимо от того, будет ли участвовать российская делегация в январской сессии ПАСЕ, он настроен на продолжение контактов с ними.
"Я говорил и буду говорить и дальше, что для меня в ПАСЕ должны быть представлены все 47 делегаций, а не 46. Я вижу, что вы хорошо понимаете мою позицию, и я намерен продолжать развивать отношения с Госдумой РФ и сотрудничество между РФ и Советом Европы. Вне зависимости от того, что будет на сессии ПАСЕ в январе, я твёрдо настроен на продолжение контактов между нами", — сказал Аграмунт на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Также он назвал нормальным тот момент, что его позиция иногда не совпадает с позицией других членом ПАСЕ.
Напомним, российская делегация отказалась участвовать в работе ПАСЕ из-за введенных Западом санкций против РФ.
В свою очередь председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что не видит смысла для РФ участвовать в работе ПАСЕ до изменения ее регламента, который бы защитил права национальных делегаций.
Ранее Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы уже отказывало менять регламент ассамблеи по требованию россиян.
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