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Глава ПАСЕ настаивает на сотрудничестве с РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7876/70_main.1484227670.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/70_tn.1484227670.jpg Мир Не зависимо от того, будет ли участвовать российская делегация в январской сессии, Аграмунт настроен на продолжение контактов с ними

Глава ПАСЕ настаивает на сотрудничестве с РФ

Сегодня, 15:28

Не зависимо от того, будет ли участвовать российская делегация в январской сессии, Аграмунт настроен на продолжение контактов с ними

Педро Аграмунт. Фото: coe.int
Педро Аграмунт. Фото: coe.int

Глава ПАСЕ Педро Аграмунт считает, что в сессии должны участвовать все 47 делегаций, в том числе и российская, а также заявил, что намерен и дальше сотрудничать с Россией, передает РИА Новости.

По его словам, не зависимо от того, будет ли участвовать российская делегация в январской сессии ПАСЕ, он настроен на продолжение контактов с ними.

"Я говорил и буду говорить и дальше, что для меня в ПАСЕ должны быть представлены все 47 делегаций, а не 46. Я вижу, что вы хорошо понимаете мою позицию, и я намерен продолжать развивать отношения с Госдумой РФ и сотрудничество между РФ и Советом Европы. Вне зависимости от того, что будет на сессии ПАСЕ в январе, я твёрдо настроен на продолжение контактов между нами", — сказал Аграмунт на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Также он назвал нормальным тот момент, что его позиция иногда не совпадает с позицией других членом ПАСЕ.

Напомним, российская делегация отказалась участвовать в работе ПАСЕ из-за введенных Западом санкций против РФ.

В свою очередь председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что не видит смысла для РФ участвовать в работе ПАСЕ до изменения ее регламента, который бы защитил права национальных делегаций.

Ранее Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы уже отказывало менять регламент ассамблеи по требованию россиян.
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