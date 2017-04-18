Глава Пентагона поручил оценить ядерный потенциал США

Глава Пентагона Джеймс Мэттис поручил провести оценку ядерного потенциала США. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое опубликовал журналист ABC News вTwitter, – сообщает Корреспондент.net.

"Сегодня секретарь Мэттис поручил начать оценку, которой займется первый заместитель министра обороны и заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США", – говорится в сообщении. Отмечается, что доклад будет готов к концу этого года и представлен президенту США Дональду Трампу.

Pentagon: Secretary of Defense Mattis directs commencement of the Nuclear Posture Review. pic.twitter.com/1E26pCOzda — Dan Linden (@DanLinden) 17 апреля 2017 г.

Напомним, в последнее время наблюдается эскалация напряженности в отношениях между КНДР и Южной Кореей, поводом к которой стало проведение Сеулом и Вашингтоном масштабных военных учений в районе Корейского полуострова.

СМИ сообщали, что Вашингтон может нанести превентивный удар по КНДР, чтобы предотвратить ядерные испытания. Северная Корея в ответ пригрозила атаковать американские военные базы и резиденцию президента в Сеуле.