Глава Пентагона поручил оценить ядерный потенциал США

Сегодня, 06:10

Доклад будет представлен президенту США Дональду Трампу

Глава Пентагона Джеймс Мэттис. Фото: AFP
Глава Пентагона Джеймс Мэттис. Фото: AFP

Глава Пентагона Джеймс Мэттис поручил провести оценку ядерного потенциала США. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое опубликовал журналист ABC News вTwitter, – сообщает Корреспондент.net.

"Сегодня секретарь Мэттис поручил начать оценку, которой займется первый заместитель министра обороны и заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США", – говорится в сообщении. Отмечается, что доклад будет готов к концу этого года и представлен президенту США Дональду Трампу.

Напомним, в последнее время наблюдается эскалация напряженности в отношениях между КНДР и Южной Кореей, поводом к которой стало проведение Сеулом и Вашингтоном масштабных военных учений в районе Корейского полуострова.

СМИ сообщали, что Вашингтон может нанести превентивный удар по КНДР, чтобы предотвратить ядерные испытания. Северная Корея в ответ пригрозила атаковать американские военные базы и резиденцию президента в Сеуле.
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