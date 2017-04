Глава Пентагона поручил оценить ядерный потенциал США

Глава Пентагона Джеймс Мэттис поручил провести оценку ядерного потенциала США. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое опубликовал журналист ABC News вTwitter, – сообщает Корреспондент.net.

"Сегодня секретарь Мэттис поручил начать оценку, которой займется первый заместитель министра обороны и заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США", – говорится в сообщении. Отмечается, что доклад будет готов к концу этого года и представлен президенту США Дональду Трампу.

Pentagon: Secretary of Defense Mattis directs commencement of the Nuclear Posture Review. pic.twitter.com/1E26pCOzda