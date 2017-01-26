Глава погранслужбы США покинул свой пост

Вчера, 21:29

Пока неизвестно, ушел ли Морган по собственному желанию или был уволен

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Глава пограничной службы США Марк Морган, ушел с должности, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

Агентство отмечает, что пока неизвестно, ушел ли Морган по собственному желанию или был уволен.

В сообщении отмечается, что Морган оставил должность на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерениях построить стену на границе с Мексикой, а также увеличить ряды пограничников на 5 тыс. человек.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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