Глава погранслужбы США покинул свой пост
Пока неизвестно, ушел ли Морган по собственному желанию или был уволен
Глава пограничной службы США Марк Морган, ушел с должности, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.
Агентство отмечает, что пока неизвестно, ушел ли Морган по собственному желанию или был уволен.
В сообщении отмечается, что Морган оставил должность на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерениях построить стену на границе с Мексикой, а также увеличить ряды пограничников на 5 тыс. человек.
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