"Глава" Приднестровья отказался от предложения Молдовы об особом статусе для региона
Красносельский заявил, что не намерен менять курс по присоединения непризнанной республики к России
Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский отверг предложение премьер-министра Молдовы Павла Филиппа перейти к обсуждению вопроса о предоставлении Приднестровскому региону особого статуса в составе единого молдавского государства. Об этом он заявил по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Австрии Себастьяном Куртцом, передает Укринформ.
"Политические вопросы (о предоставлении региону особого статуса в составе Молдовы – Ред.) неуместны на сегодняшний день. У нас есть масса проблем, которые требуют первоочередного решения. Народ высказался еще в 2006 году на референдуме за независимость Приднестровья с последующим воссоединением с Россией. Этот курс менять я, конечно, не собираюсь", – заявил Красносельский.
Напряду с этим, лидер Приднестровья высказался за продолжение переговорного процесса в формате "5+2", в рамках которого необходимо решать вопросы железнодорожного сообщения, телекоммуникаций и связи и других.
Напомним: двумя днями ранее премьер-министр Молдовы Павел Филипп заявил, что Молдова готова перейти в 2017 году к обсуждению политической корзины "вопросов" Приднестровского урегулирования, включая вопрос о предоставлении региону особого статуса в составе единой и неделимой Молдовы. Филипп категорически высказался также против идеи федерализации Молдовы.
Напомним, ранее сообщалось, что 4 января 2017 года президент Молдовы Игорь Додон провел впервые с 2008 года встречу с главой непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.
Игорь Додон также заявил, что приднестровский вопрос будет решаться на всенародном референдуме.
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