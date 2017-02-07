"Глава" Приднестровья отказался от предложения Молдовы об особом статусе для региона

Красносельский заявил, что не намерен менять курс по присоединения непризнанной республики к России

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский отверг предложение премьер-министра Молдовы Павла Филиппа перейти к обсуждению вопроса о предоставлении Приднестровскому региону особого статуса в составе единого молдавского государства. Об этом он заявил по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Австрии Себастьяном Куртцом, передает Укринформ.

"Политические вопросы (о предоставлении региону особого статуса в составе Молдовы – Ред.) неуместны на сегодняшний день. У нас есть масса проблем, которые требуют первоочередного решения. Народ высказался еще в 2006 году на референдуме за независимость Приднестровья с последующим воссоединением с Россией. Этот курс менять я, конечно, не собираюсь", – заявил Красносельский.

Напряду с этим, лидер Приднестровья высказался за продолжение переговорного процесса в формате "5+2", в рамках которого необходимо решать вопросы железнодорожного сообщения, телекоммуникаций и связи и других.

Напомним: двумя днями ранее премьер-министр Молдовы Павел Филипп заявил, что Молдова готова перейти в 2017 году к обсуждению политической корзины "вопросов" Приднестровского урегулирования, включая вопрос о предоставлении региону особого статуса в составе единой и неделимой Молдовы. Филипп категорически высказался также против идеи федерализации Молдовы.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 января 2017 года президент Молдовы Игорь Додон провел впервые с 2008 года встречу с главой непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.

Игорь Додон также заявил, что приднестровский вопрос будет решаться на всенародном референдуме.