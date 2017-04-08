Глава турецкого МИД считает ракетный удар США по Сирии недостаточной мерой

8 Апреля 2017, 20:46

Турецкий министр заверил, что считает идеальным вариантом для Сирии политическое решение

Мевлют Чавушоглу. Фото: AFP
Мевлют Чавушоглу. Фото: AFP

Ракетный удар, нанесенный США по сирийской авиабазе "Шайрат" – недостаточная мера, заявил в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс", он сказал, что если американской план по решению сирийской проблемы ограничится этим ударом, то речь будет идти лишь о "косметической операции", которая не приведет к отстранению от власти президента Сирии Башара Асада.

При этом турецкий министр заверил, что считает идеальным вариантом для Сирии политическое решение, по итогам которого будет как можно быстрее сформировано приемлемое для всех сирийцев переходное правительство. Но для этого, по мнению Чавушоглу, "деспотичный Асад должен уйти".
Сирия, Турция, Стамбул, асад, чавушоглу, ракетный удар

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Источник:

Интерфакс

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